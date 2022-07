Apokaliptične razmere. Se bo politika streznila?

V nadaljevanju preberite:

Vročina je v Franciji spet že nekaj časa peklenska, danes so temperature dosegle še nove rekorde. Bo to streznilo politiko, da bo končno korenito posegla v modus operandi družbe ali bo – ker bo vročinski val prej ali slej mimo, posledice pa ne bodo povsod enake – delala po starem naprej?

Sodeč po sedanjem odnosu macronizma do ekologije, ni razloga za optimizem. Pri Greenpeaceu, denimo, ugotavljajo, da predsednik Emmanuel Macron govori eno, dela pa drugo. Pred leti je resda zabrusil takratnemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu: Make our planet great again, zdaj pa niti Francija ne spoštuje zavez pariškega podnebnega sporazuma. Prvi med Francozi je prav tako snedel obljubo, da bo do konca prvega mandata pozaprl vse termoelektrarne, in vendar Francija še vedno bolj subvencionira energijo iz fosilnih goriv kot iz obnovljivih virov. Medtem pa je življenje za mnoge vse bolj okoljsko neznosno.