Assange tragična žrtev, New York Timesu nihče ne skrivi lasu

Osebno ga nisem poznal, nikoli ga nisem srečal, pa sva si vendarle blizu. Samo slišala sva se, videozveza je bila, intervjuval me je za TV-oddajo Russia Today, ko sem bil predsednik. Ko je pozneje vstopil v ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, sem seveda vedel, kdo je, hitro smo mu uredili vse potrebno. Tako za Delo pripoveduje Rafael Correa, trikrat predsednik Ekvadorja. Njegov odhod z oblasti v Quitu je pomenil začetek trpljenja za Juliana Assangea. Preganjan je zdaj tudi Correa.

Bivši predsednik preživlja podobno usodo kot vsi drugi preganjani politiki, aktivisti ali novinarji. V domovini so ga izdali bivši sodelavci in somišljeniki, politično zatočišče so mu dali v Belgiji, kjer je nekoč študiral na katoliški univerzi, Belgijka je tudi njegova žena. V Ljubljani je sodeloval na srečanju evropske levice pred evropskimi volitvami.