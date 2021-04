Astronavtki nagrada fundacije Asef za življenjsko delo

Sunita Williams je v vesolju pretekla »maraton«. FOTO: Robert Markowitz - Nasa - Johnso

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (Asef) je na svoji letni gala prireditvi, ki je letos v celoti potekala prek spleta, ameriški astronavtki slovenskih koreninpodelila nagrado za življenjsko delo in izjemne dosežke, so sporočili iz fundacije. Sodelujoče je med drugim nagovoril predsednik republikeV pogovoru s predsednikom fundacije Asef in slovenskim častnim konzulom v Kalifornijije Williamsova predstavila svoje odraščanje, življenjsko pot in izkušnje v vesolju ter spregovorila o tem, kako je v vesolju pretekla maraton.Ob tem je astronavtka, ki je dvakrat obiskala Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in v vesolju preživela 322 dni, povedala, da je njen najljubši planet Zemlja, ker je na njej Slovenija.Asef gala je vsakoletni dogodek, ki je namenjen počastitvi globalnih slovenskih uspehov in povezovanju slovenskih znanstvenikov, profesorjev, športnikov, poslovnežev in študentov. Udeležilo se ga je več kot 300 udeležencev iz 16 različnih držav, so navedli v fundaciji.Udeležence je med drugim nagovoril predsednik republike Pahor, ki je dejal, da imata znanost in povezanost ključno vlogo pri premagovanju pandemije. »Znanost je in še bo našla rešitev za virus, medsebojna povezanost in solidarnost pa bosta ohranili našo človečnost in zavedanje, da smo skupaj močnejši,« je poudaril.Ministrica za izobraževanje, znanost in športje izpostavila, da Asef zagotavlja pomembno povezavo, ki združuje slovenske intelektualce po vsem svetu in jim pomaga, da aktivno sodelujejo s slovenskimi institucijami. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetupa je povedala, da se zaveda neverjetnega potenciala slovenskega uma, tako doma kot na tujem, ki je povezan zagotovo še uspešnejši. Fundacija trenutno sodeluje z 51 slovenskimi profesorji, ki delujejo na 44 univerzah v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Novi Zelandiji, Avstriji in na Danskem, so še sporočili iz Asefa.