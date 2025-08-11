  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Anthony Albanese: Avstralija bo septembra priznala palestinsko državo

    Dodal je, da je odločitev sprejel po tem, ko mu je predsednik palestinske oblasti zagotovil, da Hamas ne bo imel nobene vloge v morebitni prihodnji državi.
    »Imamo trenutek priložnosti in Avstralija bo z mednarodno skupnostjo delovala, da ga izkoristi,« je Albanese povedal medijem. FOTO: Hilary Wardhaugh/AFP
    Galerija
    »Imamo trenutek priložnosti in Avstralija bo z mednarodno skupnostjo delovala, da ga izkoristi,« je Albanese povedal medijem. FOTO: Hilary Wardhaugh/AFP
    R. I.
    11. 8. 2025 | 08:27
    11. 8. 2025 | 08:47
    4:53
    A+A-

    Po nizu držav, ki so se v zadnjih nekaj tednih odločile sprejeti potezo o priznanju Palestine, med njimi Združeno kraljestvo, Francija in Kanada, bo to storila tudi Avstralija, in sicer septembra na generalni skupščini Združenih narodov, je sporočil predsednik vlade Anthony Albanese.

    image_alt
    Od priznanja Palestine do sankcij proti Izraelu: »Sloveniji je očitno mar«

    Albanese je dejal, kot poroča BBC, da je Avstralija prejela zagotovila palestinskih oblasti, med drugim o demilitarizaciji, izvedbi splošnih volitev in nadaljnjem priznavanju pravice Izraela do obstoja. Dejal je, da je rešitev dveh držav najboljše upanje za človeštvo: »Da prekinemo krog nasilja na Bližnjem vzhodu ter končamo konflikt, trpljenje in lakoto v Gazi.«

    image_alt
    Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika

    Hamas ne bo imel vloge

    Albanese je dodal, da je odločitev sprejel po tem, ko je od predsednika palestinske oblasti Mahmuda Abasa prejel zagotovila, da Hamas ne bo imel nobene vloge v morebitni prihodnji državi.

    Izrael, ki je pod vse večjim pritiskom, da konča vojno v Gazi, je sporočil, da priznanje palestinske države »nagrajuje terorizem«. Palestinska oblast, ki nadzira dele izraelsko zasedenega Zahodnega brega, je že prej dejala, da priznanje državnosti kaže na vse večjo podporo samoodločbi njenega ljudstva.

    Poteza sledi tudi pogovorom, ki jih je imel v zadnjih dveh tednih s svojimi kolegi iz Združenega kraljestva, Francije, Nove Zelandije in Japonske, je dejal Albanese. »Imamo trenutek priložnosti in Avstralija bo z mednarodno skupnostjo delovala, da ga izkoristi,« je povedal medijem.

    FOTO: Stelios Misinas/Reuters
    FOTO: Stelios Misinas/Reuters

    Priznanje Palestine

    Priznanje palestinske države pomeni uradno sprejetje Palestine kot samostojne in suverene države v mednarodni skupnosti. S tem država priznavalka potrdi pravico Palestincev do samoodločbe in lahko okrepi njihov politični položaj v pogajanjih z Izraelom. Prva priznanja so prišla že v devetdesetih letih, ko je več članic Združenih narodov podprlo ustanovitev palestinske države po sporazumih iz Osla. Danes Palestino priznava večina držav članic ZN, kar krepi njen status, čeprav ta še vedno nima polnopravnega članstva v organizaciji.

    Palestinsko državo trenutno priznava 147 od 193 držav članic ZN. V Združenih narodih ima status »stalne opazovalke«, kar ji omogoča sodelovanje, ne pa tudi glasovalne pravice, pojasnjuje BBC.

    ZDA Palestine ne nameravajo priznati

    Iz ZDA so sporočili, da ne bodo sledili temu zgledu, in menijo, da bi priznanje palestinske državnosti pomenilo nagrajevanje Hamasa. Ta konec tedna je ameriški podpredsednik J. D. Vance ponovil, da ZDA ne nameravajo priznati palestinske države, saj ta nima funkcionalne vlade.

    Na tiskovni konferenci v nedeljo je izraelski premier Benjamin Netanjahu kritiziral države, ki načrtujejo priznanje palestinske državnosti. Dejal je, da je napoved evropskih držav in Avstralije razočaranje in da je to sramotno: »Vedo, kaj bi storili, če bi se tik ob Melbournu ali tik ob Sydneyju zgodil tako grozljiv napad. Mislim, da bi storili vsaj to, kar počnemo mi.«

    Lani so Španija, Irska in Norveška uradno priznale Palestino kot državo v upanju, da bo to spodbudilo premirje med Hamasom in Izraelom.

    Priznanje Palestine

    Priznanje palestinske države pomeni uradno sprejetje Palestine kot samostojne in suverene države v mednarodni skupnosti. S tem država priznavalka potrdi pravico Palestincev do samoodločbe in lahko okrepi njihov politični položaj v pogajanjih z Izraelom. Prva priznanja so prišla že v devetdesetih letih, ko je več članic Združenih narodov podprlo ustanovitev palestinske države po sporazumih iz Osla. Danes Palestino priznava večina držav članic ZN, kar krepi njen status, čeprav ta še vedno nima polnopravnega članstva v organizaciji.

    Palestinsko državo trenutno priznava 147 od 193 držav članic ZN. V Združenih narodih ima status »stalne opazovalke«, kar ji omogoča sodelovanje, ne pa tudi glasovalne pravice, pojasnjuje BBC.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pomlajeni Slovenci brez Dončića navdušili v Nemčiji

    Mlada slovenska izbrana vrsta se je veliko bolje kot v Stožicah borila z Nemčijo, bila do zadnjih minut v igri za zmago, na koncu pa tesno izgubila s 70:80.
    10. 8. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Victor Gyokeres

    Še podaja iz avta je bolj nevarna kot nova Arsenalova 'špica'

    Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, zdaj komentator Gary Neville je bil neizprosen ob slabem debiju Victorja Gyökeresa v majici Arsenala.
    10. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Maturantski izleti

    Za maturantski izlet tudi tisoč evrov in več

    Agencije so v zadnjih treh desetletjih v svet popeljale več kot 300.000 bodočih maturantov. Bili so tudi tragični dogodki.
    Saša Bojc 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Cenovna vojna

    Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

    Vse več kitajskih proizvajalcev v težavah, zato želijo dvigniti cene z boljšimi produkti.
    Aljaž Vrabec 10. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    PalestinaAvstralijaZdruženi narodiBližnji vzhodGaza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo hrvaške pevke

    V 90. letu se je poslovila prva dama hrvaške zabavne glasbe Gabi Novak

    V svoji bogati karieri je nanizala številne uspešnice, ki so jih prepevali širom nekdanje Jugoslavije, med drugim Pamtim sretne dane, Vino i gitare, Početak.
    11. 8. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dražba izpodnebnika

    Niger želi svoj delež od prodanega koščka z Marsa

    Glede dosedanje poti NWA 16788 je znanega bore malo, zaradi česar se porajajo vprašanja o legalnosti njegovega izvoza.
    Luka Škoda 11. 8. 2025 | 11:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Projekt ministrstva za kulturo

    Večmilijonska e-Kultura: kaj bomo dobili z enotno platformo?

    Ministrstvo za kulturo zaganja 3,5-milijonski projekt digitalizacije. Njegov namen je izboljšati dostop do kulturnih vsebin.
    11. 8. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Reli

    Timi Zajc bo skakalne smuči zamenjal za reli dirkalnik

    Dobitnik dveh medalj na olimpijskih igrah in osmih na svetovnih prvenstvih se bo preizkusil na reliju za državno prvenstvo v okolici Žalca.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Projekt ministrstva za kulturo

    Večmilijonska e-Kultura: kaj bomo dobili z enotno platformo?

    Ministrstvo za kulturo zaganja 3,5-milijonski projekt digitalizacije. Njegov namen je izboljšati dostop do kulturnih vsebin.
    11. 8. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Reli

    Timi Zajc bo skakalne smuči zamenjal za reli dirkalnik

    Dobitnik dveh medalj na olimpijskih igrah in osmih na svetovnih prvenstvih se bo preizkusil na reliju za državno prvenstvo v okolici Žalca.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo