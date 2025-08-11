Anthony Albanese: Avstralija bo septembra priznala palestinsko državo

Po nizu držav, ki so se v zadnjih nekaj tednih odločile sprejeti potezo o priznanju Palestine, med njimi Združeno kraljestvo, Francija in Kanada, bo to storila tudi Avstralija, in sicer septembra na generalni skupščini Združenih narodov, je sporočil predsednik vlade Anthony Albanese.

Albanese je dejal, kot poroča BBC, da je Avstralija prejela zagotovila palestinskih oblasti, med drugim o demilitarizaciji, izvedbi splošnih volitev in nadaljnjem priznavanju pravice Izraela do obstoja. Dejal je, da je rešitev dveh držav najboljše upanje za človeštvo: »Da prekinemo krog nasilja na Bližnjem vzhodu ter končamo konflikt, trpljenje in lakoto v Gazi.«

Hamas ne bo imel vloge

Albanese je dodal, da je odločitev sprejel po tem, ko je od predsednika palestinske oblasti Mahmuda Abasa prejel zagotovila, da Hamas ne bo imel nobene vloge v morebitni prihodnji državi.

Izrael, ki je pod vse večjim pritiskom, da konča vojno v Gazi, je sporočil, da priznanje palestinske države »nagrajuje terorizem«. Palestinska oblast, ki nadzira dele izraelsko zasedenega Zahodnega brega, je že prej dejala, da priznanje državnosti kaže na vse večjo podporo samoodločbi njenega ljudstva.

Poteza sledi tudi pogovorom, ki jih je imel v zadnjih dveh tednih s svojimi kolegi iz Združenega kraljestva, Francije, Nove Zelandije in Japonske, je dejal Albanese. »Imamo trenutek priložnosti in Avstralija bo z mednarodno skupnostjo delovala, da ga izkoristi,« je povedal medijem.

FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Priznanje Palestine Priznanje palestinske države pomeni uradno sprejetje Palestine kot samostojne in suverene države v mednarodni skupnosti. S tem država priznavalka potrdi pravico Palestincev do samoodločbe in lahko okrepi njihov politični položaj v pogajanjih z Izraelom. Prva priznanja so prišla že v devetdesetih letih, ko je več članic Združenih narodov podprlo ustanovitev palestinske države po sporazumih iz Osla. Danes Palestino priznava večina držav članic ZN, kar krepi njen status, čeprav ta še vedno nima polnopravnega članstva v organizaciji. Palestinsko državo trenutno priznava 147 od 193 držav članic ZN. V Združenih narodih ima status »stalne opazovalke«, kar ji omogoča sodelovanje, ne pa tudi glasovalne pravice, pojasnjuje BBC.

ZDA Palestine ne nameravajo priznati

Iz ZDA so sporočili, da ne bodo sledili temu zgledu, in menijo, da bi priznanje palestinske državnosti pomenilo nagrajevanje Hamasa. Ta konec tedna je ameriški podpredsednik J. D. Vance ponovil, da ZDA ne nameravajo priznati palestinske države, saj ta nima funkcionalne vlade.

Na tiskovni konferenci v nedeljo je izraelski premier Benjamin Netanjahu kritiziral države, ki načrtujejo priznanje palestinske državnosti. Dejal je, da je napoved evropskih držav in Avstralije razočaranje in da je to sramotno: »Vedo, kaj bi storili, če bi se tik ob Melbournu ali tik ob Sydneyju zgodil tako grozljiv napad. Mislim, da bi storili vsaj to, kar počnemo mi.«

Lani so Španija, Irska in Norveška uradno priznale Palestino kot državo v upanju, da bo to spodbudilo premirje med Hamasom in Izraelom.