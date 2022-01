Avtomobil spreminja barve, robot prikazuje čustva

V nadaljevanju preberite:

Da morilska pandemija ne more ustaviti človekove ustvarjalnosti, dokazuje tudi pravkar končani sejem potrošniške elektronike v ameriškem Las Vegasu. Mnogi novi izumi in izdelki bodo morda pristali na stranskem tiru, še posebno tisti, ki so povezani z umetno inteligenco, pa odpirajo nova okna lažjemu življenju in boljšemu zdravju – nekateri celo dobesedno.