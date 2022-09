Bankam so postavili ščit pred krizo

V nadaljevanju preberite:

Hitro zviševanje obrestnih mer kot posledica visoke inflacije in slabše gospodarske napovedi,­ velika geopolitična tveganja, ­državni dolgovi in konec podpore podjetjem iz časov pandemične krize so okoliščine, v katerih se na večjo negotovost pripravlja tudi bančni sektor. »Pred nami je težka zima,« je položaj ocenila Elke König, predsednica enotnega odbora za reševanje SRB, ki skrbi za urejeno reševanje večjih bank iz evrskih držav. Glavni cilj SRB so čim manjše posledice reševanja bank za gospodarstvo in javne finance. Velika preizkušnja za SRB je bilo dogajanje s Sberbank v Avstriji, na Hrvaškem in Sloveniji, ki je po ruski agresiji na Ukrajino v pričakovanju sankcij z velikimi likvidnostnimi težavami drvela v propad.