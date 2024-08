Bankir revnih na čelu bangladeške vlade

V nadaljevanju preberite:

Muhamad Junus je bil gost na olimpijskih igrah v Parizu, ko je v ponedeljek iz Dake prispela novica, da je premierka Šejk Hasina podpisala odstop in s helikopterjem odletela v New Delhi. Zdaj Nobelov nagrajenec vodi začasno vlado.

Po več tednih protestov, ki so jih vodili bangladeški študenti, vojska in policija pa sta jih poskušali zatreti z najbolj brutalnimi metodami, je Šejk Hasina dobesedno pobegnila pred demonstranti, ki so samo nekaj ur po njenem odhodu vdrli v predsedniško palačo in se polni jeze odločili do konca izpeljati upor proti njeni 15-letni avtokraciji.