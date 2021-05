Bel dim za certifikat za modro poletje

V Evropski uniji (EU) bo 1. julija vpeljano digitalno potrdilo, ki bo Evropejcem že na začetku počitnic olajšalo potovanja po stari celini. Kompromis so dosegli zvečer, v četrtem krogu pogajanj v tako imenovanem trialogu med predstavniki evropskega parlamenta, sveta EU in evropske komisije.



To, kar je bilo najprej obravnavano kot »cepilni potni list«, je na koncu postalo dokazilo v obliki QR kode o prejetem cepivu, negativnem testu ali prebolelem covidu-19. Potrdilo, izdano v državi članici, bo načeloma omogočilo prehod meja brez omejitev. Ukrepi, kot je karantena, bodo lahko sprejeti samo v posebnem epidemiološkem položaju.



Kakšne konkretne pravice bo še imel njegov nosilec, bo še vedno odločala vsaka država članica. V pogajanjih na ravni EU se morale razčistiti številne podrobnosti. Po drugi strani so v številnih državah članicah nov sistem že testirali. Ureditev s kodo QR ne bo omogočala samo preverjanja statusa oseb pri potovanjih, marveč tudi pri vstopu na prireditve ali v restavracije.



Negotovosti so bile glede priznavanje cepiv, ki si bila odobrene v EU. To možnost bodo lahko imele. Na Madžarskem, denimo cepijo ljudi tudi s sputnikom V in sinopharmom, ki sta oba še brez takšnem odobritve, saj imata le izredno nacionalno dovoljenje za uporabo.



Evropski parlamentarci so zahtevali brezplačno testiranje, da ne bi bilo diskriminacije Evropejcev, ki niso cepljeni in bi morali plačevati razmeroma visoke zneske za teste. Evropski parlamentarci so predlagali, da bi za omogočanje brezplačnega testiranja namenili denar iz instrumenta za nujno pomoč, ki deluje v okviru EU. Tako bo skladno s kompromisom 100 milijonov evrov namenjenih za financiranje testov. S tem naj bi bi preprečevali diskriminacijo potnikov, ki niso cepljeni in se bodo morali testirati. Če bo treba, bo zagotovljenih še dodatnih 100 milijonov.



»Ne bomo ponovili nočne more iz poletja 2020,« je povedal porčevalec evropskega parlamenta za potrdilo Juan Fernando López Aguilar. Lani poleti so na stari celini vladale kaotične razmere, saj je vsaka država stvari urejale po svoje in državljani so imeli velike težave.

