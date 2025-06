V nadaljevanju preberite:

Nemški politični vrh je v konfliktu med Izraelom in Iranom trdno na strani Izraela in njegove pravice do samoobrambe. Minister za zunanje zadeve Johann Wadephul sicer meni, da obstaja pod do pogajanj, da pa se mora Iran najprej odpovedati jedrskemu orožju. Enako je prepričan kancler Friedrich Merz. Nemčija medtem pripravlja evakuacije svojih državljanov iz Izraela, saj se bojijo zaostritve konflikta.