Biden bo s cepivi AstraZenece pomagal Indiji

Cepljenje s Pfizerjevim cepivom v New Yorku. FOTO: Mike Segar/Reuters

Cepivo AstraZenece v ZDA še ni odobreno in tudi sicer imajo dovolj odmerkov Pfizerja in Moderne. FOTO: Luis Acosta/AFP

ZDA bodo s pandemijo covida-19 hudo prizadeti Indiji poslale desetine milijonov odmerkov cepiva AstraZeneca, teste, ventilatorje in drugo. Doslej je v Washingtonu veljala prepoved pošiljanja cepiva drugim državam do cepljenja domačega prebivalstva, celo sosednjima Mehiki in Kanadi so jih nekaj milijonov le posodili, po indijskih poročilih o sto tisoč okužbah v enem samem dnevu pa so v demokratski Beli hiši sklenili priskočiti na pomoč.Indija ima obširno farmacevtsko industrijo, ne pa tudi dovolj materialov za svojo različico cepiva AstraZeneca z nazivom Covidshield. Administracija predsednikapoudarja pomoč New Delhija ameriškim bolnišnicam z začetka pandemije, kmalu pa naj bi začeli pomagati tudi drugim državam.ZDA imajo dovolj cepiva za svoje potrebe že brez zalog AstraZenece, za katero ameriške zdravstvene oblasti še niso izdale dovoljenja za uporabo. Docela cepljenih je že četrtina Američanov, skoraj štirideset odstotkov jih je prejelo najmanj en odmerek. Ponekod že zapirajo cepišča, tudi zato, ker del prebivalstva nasprotuje novim cepivom.Republikanske volivce je k zaščiti pred smrtonosnim covidom-19 pozval sam nekdanji predsednik, ki ne razume obotavljanja, zanj so cepiva, h katerim je odločilno pomagala njegova administracija, resnični čudež. »Rešujemo desetine milijonov življenj, rešujemo cele države,« je povedal časopisu New York Post. Že prej je obsodil odločitev zdravstvenih oblasti za začasno ustavitev uporabe cepiva družbe Johnson & Johnson zaradi strahu pred krvnimi strdki. Cepivo so medtem spet dovolili, pa čeprav z opozorilom ženskam, mlajšim od petdeset let.Inovativna ameriška in mednarodna farmacevtska industrija napoveduje nove prelome. Pri Pfizerju, ki v sodelovanju z nemškim Biontechom izdeluje eno bolj uspešnih cepiv na osnovi sporočilne RNA, za jesen napovedujejo zdravilo v obliki tablet za zatrtje obolenja v kali. Bolnikom naj bi jih predpisovali po prvih znamenjih bolezni. Če bodo testiranja, s katerimi bodo začeli maja, potekala po pričakovanjih, jih bodo bolnišnicam in zdravnikom začeli dostavljati jeseni. Za zdaj je edino kolikor toliko učinkovito zdravilo remdesivir kalifornijskega podjetja Gilead Sciences, ki mu je tudi Trump pripisal zasluge za hitro ozdravljenje po lanskem obolenju.