Biden in Putin se bosta prvič sestala 16. junija v Ženevi

Predsednik ZDA Joe Biden in ruski predsednik Vladimir Putin se bosta prvič sestala 16. junija v švicarski Ženevi, so danes istočasno sporočili iz Bele hiše in Kremlja.



»Voditelja bosta razpravljala o celotni paleti perečih vprašanj, medtem ko si prizadevamo za obnovitev predvidljivosti in stabilnosti v ameriško-ruskih odnosih,« je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.



Kot napovedujejo v Kremlju, bosta Putin in Biden med drugim govorila o dvostranskih odnosih, strateški stabilnosti, rešitvi regionalnih konfliktov in sodelovanju pri soočanju s pandemijo covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: