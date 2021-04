Biden je Putinu ponudil srečanje v tretji državi

V nadaljevanju preberite: Ameriški predsednik Joe Biden je v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom napovedal odločen odgovor na ruske hekerske akcije ter vmešavanje v ameriške volitve, ponovil pa je tudi »neomajno zavezanost« suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Kako zaskrbljeni so v Washingtonu, kaže tudi obisk zunanjega in obrambnega ministra na sedežu Nata v Bruslju, kjer se ukrajinski politiki zavzemajo za jasno začrtano pot v severnoatlantsko vojaško zvezo.