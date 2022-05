Biden: Kriza v Ukrajini ni le evropsko, je globalno vprašanje

06.40 Biden: Ruska invazija na Ukrajino poudarja potrebo po »svobodnem in odprtem« Indo-Pacifiku

Voditelji iz ZDA, Indije, Japonske in Avstralije so na srečanju v Tokiu na Quad Sumit. Nemiri, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino, so poudarili potrebo po svobodni indo-pacifiški regiji, je dejal Joe Biden na začetku srečanja z regionalnimi partnerji, ki ga je Peking obsodil kot del poskusa, ki ga vodijo ZDA, da zadrži Kitajsko, poroča Guardian.

Biden in voditelji ohlapnega zavezništva, znanega kot Quad – Indija, Japonska in Avstralija – so med pogovori v Tokiu v torek ponovno potrdili svojo zavezanost »svobodnemu in odprtemu« Indo-Pacifiku. Komentarji so prišli dan po tem, ko je ameriški predsednik dejal, da bo Washington pripravljen vojaško posredovati v obrambo Tajvana, zaradi česar ga je Kitajska obtožila »igranja z ognjem«. Kasneje se je zdelo, da je Biden poskušal zmanjšati svoje pripombe, češ da je ameriška politika »strateške dvoumnosti« glede Tajvana po poročanju medijev ostala nespremenjena.

Biden pa je med drugim na srečanju v Tokiu dejal, da je ruska invazija na Ukrajino globalni, ne le evropski problem. Je globalno vprašanje, ki povečuje pomen ohranjanja mednarodnega reda, ozemeljske celovitosti in suverenosti.

00.30 Finančni ministri EU o posledicah sankcij proti Rusiji

Finančni ministri držav članic Evropske unije bodo danes v Bruslju govorili o gospodarskih in finančnih posledicah sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Ločeno se bodo sestali kmetijski ministri, ki bodo med drugim govorili o razmerah na trgu agroživilskih proizvodov po ruski invaziji. Ministri za finance, med njimi slovenski minister, ki opravlja tekoče posle, Andrej Šircelj, bodo razpravljali o finančnih in gospodarskih posledicah sankcij, ki jih je EU uvedla proti Rusiji, potem ko je ta neupravičeno napadla Ukrajino, napovedujejo pri Svetu EU.

EU je doslej sprejela pet paketov sankcij proti Moskvi, dogovora o šestem svežnju pa zaenkrat države članice niso uspele doseči. Šesti sveženj vključuje tudi embargo na uvoz ruske nafte, čemur ostro nasprotuje Madžarska. Z Ukrajino bo povezana še razprava o predlogu Evropske komisije za dodatno makrofinančno pomoč tej državi v višini do devet milijard evrov. Med temami zasedanja finančnih ministrov EU, pred katerim so se v ponedeljek sestali ministri držav območja z evrom, bo še globalni minimalni davek na prihodke multinacionalk.