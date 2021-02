Biden namerava predstaviti nov pristop do Rijada

Ameriški predsednikje v soboto napovedal, da bo njegova administracija v ponedeljek objavila, kaj namerava storiti v odnosu do Savdske Arabije, potem ko je poročilo ameriških obveščevalnih služb odgovornost za umor savdskega novinarjapripisalo savdskemu prestolonasledniku»V ponedeljek bomo objavili, kaj bomo storili s Savdsko Arabijo na splošno,« je Biden dejal novinarjem, ko je zapuščal Belo hišo na poti v Wilmington v zvezni državi Delaware. Več podrobnosti ni razkril.Biden se je pri tem izognil vprašanjem, ali bo sprejel ukrepe za kaznovanje vplivnega prestolonaslednika, ki dejansko vlada v državi in na čigar ukaz naj bi savdski agenti izvedli brutalni umor do kraljevine kritičnega novinarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ameriško finančno ministrstvo je sicer v petek, po objavi obveščevalnega poročila, uvedlo sankcije proti nekdanjemu visokemu uradniku savdskih obveščevalnih agencij Ahmedu al Asiriju in več drugim. A noben od ukrepov ne zadeva prestolonaslednika bin Salmana.Bidnova administracija je bila deležna kritik, še zlasti s strani ameriškega časnika Washington Post, čigar kolumnist je bil Hašodži, da bi moral biti predsednik ostrejši do savdskega prestolonaslednika, ki ni bil kaznovan kljub odgovornosti, da je odobril umor Hašodžija leta 2018 v Istanbulu, poroča agencija Reuters.Savdska Arabija je obveščevalno poročilo ZDA zavrnila rekoč, da gre za lažne in nesprejemljive navedbe. Poročilo o umoru Hašodžija je v petek objavil Urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti po odobritvi predsednika ZDA Bidna.