»Putin izbral naklepno vojno in katastrofalno izgubo življenj«

Molitve vsega sveta so danes s prebivalci Ukrajine, ki jih prizadeva neizzvan in neupravičen napad ruskih oboroženih sil, je sporočil ameriški predsednik Joe Biden: »Predsednik Putin je izbral naklepno vojno, ki bo prinesla katastrofalno izgubo življenj in človeško trpljenje. Rusija je edina odgovorna za smrt in uničevanje, ki ga bo prinesel njen napad, in ZDA ter zavezniki in partnerji bodo odgovorili združeno in odločno. Svet bo Rusijo poklical na odgovornost.«

Demokratski predsednik ZDA se bo danes pogovarjal z drugimi voditelji organizacije G7, iz katere so Rusijo nagnali po aneksiji Krima leta 2014, ter se bo o vsem posvetoval s partnerji iz vojaške zveze Nato. »Nocoj z Jill moliva za pogumne in ponosne prebivalce Ukrajine!« je vključil svojo prvo damo. Sporočil je tudi, da ga je po telefonu poklical ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in da mu je zagotovil nadaljnjo podporo in pomoč njegovi državi in prebivalcem. Napovedal je tudi nove »resne« sankcije proti Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin groizi vsem, ki bi se vmešavali v njegov vojaški obračun z Ukrajino. Foto Handout/Afp

Napad na Ukrajino je obsodil tudi generalni sekretar OZN António Guterres , ki je Putina pozval, naj da priložnost miru: »Predsednik Putin, v imenu človeštva, vrnite svojo vojsko v Rusijo. Konflikt se mora končati.«

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je že prej napovedoval, da bo Rusija napadla še pred zoro, Bela hiša pa je naznanjala še ostrejše sankcije od tistih, ki so jih že napovedali ruskim bankam, financiranju dolga, plinovodu Severni tok 2 in vplivnežem okrog predsednika Putina. Američanom, ki so ostali v Ukrajini, priporočajo zatekanje v najbližje zatočišče, po možnosti čim nižje v zgradbah ter v prostorih s čim manj zunanjih oken in sten.