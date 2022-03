Biden prepovedal uvoz ruske nafte

Z besedami, da ne bodo subvencionirali Putinove vojne, je ameriški predsednik Joe Biden končno prepovedal uvoz ruskih fosilnih goriv v svojo državo. »Danes naznanjam, da ZDA ciljajo v glavno arterijo ruskega gospodarstva!« Za ta korak se je odločil po posvetovanjih z zavezniki in partnerji, še posebej z evropskimi, saj je zanj najpomembneje ohraniti enotnost vojaške zveze Nato in Evropske unije.

Čeprav gre za le osem odstotkov ameriškega uvoza in komaj tri odstotke porabe, je tako demokratske kot republikanske kongresnike zelo motilo vsakodnevno plačevanje več deset milijonov dolarjev državi, ki je napadla sosedo Ukrajino. »Obramba svobode bo stala tudi nas,« je demokratski predsednik opozoril svoje prebivalce. V strahu pred inflacijo, ki se je že povzpela čez sedem odstotkov, je doslej okleval pred takšnimi ukrepi, a so kritiki opozarjali, da je rast cen presegla rekorde iz osemdesetih letih minulega stoletja še pred ruskim napadom na Ukrajino.

Delo na plinovodu Severni tok 2. FOTO: Anton Vaganov/Reuters

V ZDA so glasne zahteve za konec domačih omejitev za črpanje nafte in plina, pa čeprav visoki demokratski politiki zagovarjajo še hitrejši prestop na obnovljive energetske vire. Z njihovim subvencioniranjem se je pošteno opekla že Nemčija in vsa Evropa, takšna politika je le še povečala odvisnost od ruskega plina in nafte. ZDA, ki vodijo v pridobivanju fosilnih goriv s hidravličnim lomljenjem kamnin, imenovanim fracking, so se pod republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom povzpele na sam vrh svetovne proizvodnje nafte in plina ter dosegle energetsko neodvisnost.

Biden se zaveda, da se nekateri partnerji ne bodo mogli pridružiti ZDA, ki proizvajajo »veliko več nafte od vseh evropskih držav skupaj«. Takoj po svojem nastopu v Beli hiši pa je tudi sam otežil ameriško pridobivanje fosilnih goriv ter prepovedal naftovod iz Kanade, ki zdaj svojo surovo nafto ponuja za nadomestilo ruskega uvoza v ZDA. Poznavalci pa ocenjujejo, da bi lahko tudi Američani svojo proizvodnjo črnega zlata močno povečali ter tako skupaj z drugimi proizvajalkami fosilnih goriv pomagali Evropi, pa čeprav morda takoj ne bi mogli nadomestiti vsega ruskega plina.

Demonstracije proti vojni ruskega predsednika Vladimirja Putina v Miamiju. FOTO: Chandan Khanna/Afp

Biden je opozoril na devet tisoč neizkoriščenih dovolilnic za črpanje domačih fosilnih goriv ter povedal, da skupaj z evropskimi partnerji delujejo na dolgoročnih ukrepih proti odvisnosti od ruskih. Spomnil je tudi na številne druge ukrepe proti agresivni Rusiji, zaradi katerih je ruski rubelj ta čas vreden manj od ameriškega penija. »Putinova vojna je povzročila neznansko trpljenje in izgubo življenj,« je ocenil. »Putin je videti odločen ostati na svoji morilski poti ne glede na ceno.«

Obljubil pa je tudi, da Putin nikoli ne bo zavzel vse Ukrajine. »Branili bomo svobodo, demokracijo in življenja!« Po njegovem prepričanju bo Putinova Rusija na koncu šibkejša, preostanek sveta pa močnejši.