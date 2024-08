Biden v pogovoru z Netanjahujem poudaril nujnost dogovora o premirju v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudaril nujnost sklenitve dogovora o premirju in izpustitvi talcev v Gazi, je sporočila Bela hiša.

Pojasnili so, da sta voditelja govorila o nadaljevanju pogajanj v Kairu za odpravo preostalih ovir na poti do dogovora. Sporočilo Bele hiše navaja tudi, da sta Biden in Netanjahu govorila o ameriških prizadevanjih za podporo izraelski obrambi pred vsemi grožnjami iz Irana, vključno z grožnjami terorističnih skupin Hamas, Hezbolah in hutijevcev.

Potrditve dogovora o premirju še ni, čeprav je državni sekretar Antony Blinken v torek sklenil novo krajšo turnejo v Izraelu, Egiptu in Katarju. Zatrdil je, da je Netanjahu sprejel prehodni predlog dogovora, ki ga je konec maja predlagal Biden, vendar pa tega še ni storilo palestinsko gibanje Hamas.

Osrednja težava naj bi bila, da Izrael vztraja pri ohranitvi vojske na ozemlju med Gazo in Egiptom. Ameriški mediji poročajo, da je Biden govoril z Netanjahujem tudi o tem, čeprav sporočilo Bele hiše tega ne omenja.