Izrael in Hezbolah nadaljujeta medsebojne napade

V izraelskih napadih na vzhod Libanona je bila ubita ena oseba, še 20 je bilo ranjenih, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Pred tem je Izrael napadel tudi jug Libanona, od koder poročajo o štirih smrtnih žrtvah. Tarča napadov Hezbolaha je bil v torek tudi Izrael, ki trdi, da je iz Libanona priletelo okoli 115 izstrelkov.

Med ranjenimi nosečnica in osem otrok

»Izraelski napadi na dolino Beka so ubili eno osebo in ranili 20 drugih,« je sporočilo libanonsko ministrstvo in dodalo, da je med ranjenimi tudi osem otrok in nosečnica. Še štirje borci libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah so bili ubiti v izraelskih napadih na vas Dajra na jugu Libanona, je v torek potrdilo gibanje.

Izraelska vojska je medtem po lastnih navedbah napadla tudi vojaško infrastrukturo Hezbolaha na območju Matmoura na jugu Libanona, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hezbolah je sicer v torek izvedel vrsto napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na položaje izraelske vojske na severu Izraela in zasedeni Golanski planoti. Izraelska vojska je napade potrdila in dodala, da je zaznala skupno 115 izstrelkov, ki so iz Libanona vstopili v Izrael. Zračna obramba je mnoge od njih sestrelila.

O morebitnih žrtvah napadov Izrael ni poročal, je pa dejal, da so na nekaterih napadenih območjih izbruhnili požari, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na obmejnem območju med Izraelom in Libanonom skoraj vsakodnevno prihaja do izmenjave ognja med izraelsko vojsko in Hezbolahom vse od oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi. V čezmejnem nasilju je bilo odtlej ubitih okoli 590 ljudi v Libanonu, večinoma borcev Hezbolaha, a tudi najmanj 128 civilistov. Na strani Izraela pa je bilo ubitih 23 vojakov in 26 civilistov.