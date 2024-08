Blinken: Pogajanja so morda zadnja možnost za končanje vojne

Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi je še vedno mogoč, je ocenil ameriški predsednik Joe Biden, podpredsednica Kamala Harris pa je zatrdila, da si bodo ZDA še naprej prizadevale za to. Pogajanja med stranema, ki druga drugo krivita za doslej neuspešno dogovarjanje, bo skušal spodbuditi državni sekretar Antony Blinken, ki začenja obisk v Izraelu.

Biden je po koncu tedna, ki ga je preživel v Camp Davidu, novinarjem v nedeljo dejal, da se pogovori o prekinitvi ognja nadaljujejo. ZDA ne bodo obupale, dogovor je še mogoč, je zatrdil v kratki izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Harrisova poudarila pomen izpustitve izraelskih talcev

Podobno je zagotovila podpredsednica države Kamala Harris. »Ne bomo se vdali in zelo intenzivno bomo delali na tem,« je poudarila ob robu predvolilnega dogodka v Pensilvaniji in obenem poudarila pomen izpustitve izraelskih talcev. »Moramo doseči prekinitev ognja in osvoboditev talcev,« je še dejala po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Prizadevanja za dosego dogovora bo poskušal spodbuditi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki je v nedeljo prispel na že deveti obisk na Bližnjem vzhodu, odkar je oktobra lani izbruhnila vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Morda zadnja možnost za končanje vojne

Blinken je na današnjem srečanju z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom poudaril, da so pogovori o prekinitvi ognja morda zadnja priložnost za končanje vojne v Gazi. »To je odločilen trenutek, verjetno najboljša, morda zadnja priložnost, da se talci vrnejo domov, da se doseže prekinitev ognja in da se vsi usmerijo na pot k trajnemu miru in varnosti,« je dejal.

Kot je pojasnil, ga je Biden napotil na Bližnji vzhod, da bi mirovni sporazum pripeljal do konca. »Čas je, da se to uresniči. Prav tako je čas, da zagotovimo, da nihče ne bo storil ničesar, kar bi lahko ta proces izničilo,« je dodal.

Hercog je na srečanju ponovil, da si Izraelci želijo čimprejšnjo vrnitev talcev.

Egipt, Katar in ZDA že več mesecev posredujejo v posrednih pogajanjih, da bi dosegli dogovor med Izraelom in Hamasom. FOTO: Reuters Tv Reuters

Pritisnil naj bi na obe strani

Blinken se bo sicer v Izraelu sešel tudi s premierom Benjaminom Netanjahujem in obrambnim ministrom Joavom Galantom. V torek bo nato odpotoval v Kairo, kjer se bodo v prihodnjih dneh nadaljevala pogajanja. Pritisniti naj bi nameraval na obe strani, da naredita še zadnje korake in dosežeta dogovor.

Egipt, Katar in ZDA že več mesecev posredujejo v posrednih pogajanjih, da bi dosegli dogovor med Izraelom in Hamasom. Trenutno naj bi se pogajalci usklajevali o posameznih točkah, proti koncu tedna pa naj bi pogajanja prešla v odločilno fazo. Poleg prekinitve ognja dogovor med drugim predvideva izpustitev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov.

Netanjahu in Hamas sta v nedeljo drug drugemu pripisovala krivdo za dosedanje neuspehe pri pogovorih. Povod za to je bil med drugim spremenjen predlog za prekinitev ognja v Gazi, ki ga je po pogovorih s katarskimi in egiptovskimi posredniki predstavil Washington.

Kot je opozoril Hamas, je predlog »odziv na Netanjahujeve pogoje, zlasti na zavračanje trajne prekinitve ognja in celovitega umika z območja Gaze ter vztrajanje pri nadaljnji zasedbi križišča Necarim, mejnega prehoda Rafa in filadelfijskega koridorja«.

Necarim leži na strateški točki med severno in južno Gazo, nadzor nad prehodom Rafa in filadelfijskim koridorjem pa je po mnenju Izraela ključen za preprečevanje pretoka orožja v Gazo.