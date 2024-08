V novem izraelskem napadu na šolo ubtih najmanj 12 ljudi

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v Han Junisu našla trupla šestih talcev, o čemer so že obvestili svojce. Gre za šest moških, starih od 35 do 80 let, ki so jih že pred tem razglasili za mrtve, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po oceni izraelskih oblasti ostaja v Gazi še 109 talcev, številni od njih verjetno niso več živi.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas in druge oborožene skupine so 7. oktobra lani iz Izraela v Gazo odpeljali skupno 253 ljudi. Nekatere od njih so izpustili z izmenjavo zapornikov, nekaj talcev pa je uspelo rešiti izraelski vojski.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je danes na obisku v Egiptu zavzel za napredek pri doseganju premirja v Gazi in dogovora o izpustitvi talcev. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je po srečanju dejal, da je čas, da se vojna konča, in posvaril pred širjenjem konflikta v regiji.

Blinken je danes seznanil al Sisija z rezultati svojega obiska v Izraelu v ponedeljek in poudaril zavezo ZDA, da dosežejo dogovor o premirju v Gazi, poroča DPA.

Al Sisi pa je posvaril pred nepredstavljivimi posledicami širitve konflikta v regiji. Prepričan je, da mora biti končanje prelivanja krvi osrednje gonilo za vse vpletene strani.

V regiji je trenutno ameriški državni sekretar Antony Blinken. FOTO: Kevin Mohatt/AFP

V Gazi v napadu na šolsko poslopje več mrtvih

Izraelski zračni napad na poslopje šole v mestu Gaza je danes terjal najmanj 12 smrtnih žrtev, več pogrešanih pa je še ujetih pod ruševinami, je sporočila palestinska civilna zaščita v Gazi. Izraelska vojska je medtem sporočila, da so zadeli poveljniški center palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal je za AFP povedal, da je bilo v zračnem napadu na poslopje šole, v katero se je zateklo več tisoč razseljenih Palestincev, ubitih najmanj 12 ljudi in da je več pogrešanih ujetih pod ruševinami. Pred tem je sporočil, da je bilo smrtnih žrtev najmanj sedem in da sta bila med njimi tudi dva otroka. Povedal je še, da je 15 ljudi ranjenih. Dodal je, da je izraelsko letalo na stavbo spustilo bombo.

AFP dodaja, da je na njenih fotografijah videti šolo v ruševinah ter številne odrasle in otroke, ki po napadu bežijo z območja.

V zadnjih tednih je izraelska vojska napadla več šol v Gazi, predvsem v istoimenskem mestu, češ da so v njih poveljniški centri Hamasa, kar ta zanika. Šole so postale zatočišče za več deset tisoč razseljenih ljudi, odkar je 7. oktobra izbruhnila vojna med Izraelom in Hamasom.

Hezbolah vnovič obstreljeval položaje izraelske vojske

Libanonsko gibanje Hezbolah je danes izvedlo več čezmejnih raketnih napadov na položaje izraelske vojske na Golanski planoti, s čimer so se po lastnih navedbah odzvali na izraelsko obstreljevanje v ponedeljek. Izraelska vojska je potrdila, da je iz Libanona priletelo okoli 55 izstrelkov, poročajo tuje tiskovne agencije. Nekaj so jih prestregli, preostali pa so padli na odprta območja, pri čemer je nastalo nekaj požarov. Kot so dodali, je njihovim silam uspelo zadeti eno od izstrelišč.

Hezbolah je sporočil, da je sprožil intenzivne raketne napade na dva položaja izraelske vojske na zasedeni Golanski planoti kot odgovor na izraelski napad. Ta je bil po navedbah vira blizu gibanja usmerjen v skladišča orožja na vzhodu Libanona, ranjenih pa je bilo najmanj osem ljudi.

Na obmejnem območju med Izraelom in Libanonom skoraj vsak dan prihaja do izmenjave ognja med izraelsko vojsko in Hezbolahom vse od oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi. V čezmejnem nasilju je bilo odtlej ubitih okoli 585 ljudi v Libanonu, večinoma borcev Hezbolaha, a tudi najmanj 128 civilistov. Na strani Izraela je bilo ubitih 23 vojakov in 26 civilistov.