Biden z izvršnimi ukazi proti »epidemiji necepljenih«

Ameriške zvezne uslužbence, ki se ne bodo hoteli cepiti proti covidu-19, čakajo odpovedi. 2,1 milijona zaposlenim v zvezni izvršni oblasti predsednikdaje 75 dni za cepljenje, po tem obdobju ne bodo zadostovala niti redna testiranja. Cepljenje ali redno testiranje delavcev bo ukazal tudi podjetjem z več kot sto zaposlenimi.»Ne gre za svoboščine ali osebno izbiro, gre za zaščito samih sebe in tistih v vaši bližini, za ljudi, s katerimi delate, za katere vam je mar in ki jih imate radi,« je bil o »epidemiji necepljenih« odločen demokratski predsednik. »Moja predsedniška naloga je zaščita vseh Američanov.« Izvršni ukaz za zaposlene v zvezni upravi ne velja za sodno in zakonodajno oblast, Bidnova predstavnica za tiskpa je omenila nekaj izjem zaradi zdravstvenih težav ali verskih nasprotovanj. Vse druge pa bo v primeru nasprotovanja čakala standardna obravnava z morebitnim odpuščanjem na koncu procesa.Po prepričanju demokratske Bele hiše morajo biti zvezni uslužbenci drugim za zgled, ista pravila pa bodo veljala za njihove pogodbene sodelavce. Sindikati zaposlenih v vladnih službah se že pritožujejo, da se nihče ni posvetoval z njimi, kar v Beli hiši zanikajo, a tudi poudarjajo, da je njihov prvi cilj reševanje življenj. V čakanju na zakonodajo ministrstva za delo, ki bo cepljenje ukazala še osemdesetim milijonom zaposlenih v večjih ameriških podjetjih, je Biden s predsedniškimi pooblastili zagrozil tudi »izvoljenim uradnikom v državah, ki spodkopavajo vas in akcije za reševanje življenj«.Najbrž pa ni zelo verjetno, da bodo z zveznimi oblastmi sodelovale vse zvezne države, še posebej Florida in Teksas sta ponosna na svoje spodbujanje cepljenja brez prisile in prepovedi. Nekateri republikanci že trdijo, da bi bilo obvezno cepljenje zaposlenih v zasebnih podjetjih protiustavno. »Takšen diktatorski pristop je napačen in neameriški,« je ocenil guverner Arizone