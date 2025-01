Bidnova matematika delno drži, a Kitajska še lovi ZDA

V nadaljevanju preberite:

Povsem točno je, da se bo kitajsko gospodarstvo letos spoprijelo z vetrom v prsi. Za letošnje leto ekonomisti napovedujejo 4,4-odstotno rast, preden se bo naslednje leto upočasnila na 4,1 odstotka. A to bomo šele videli. Bolj gotova je prihajajoča neznanka kot dejavnik nadaljnjega gospodarskega razvoja. Imenuje se Donald Trump.

Kitajska je v ponedeljek objavila še en podatek, ki bi ga moral bodoči ameriški predsednik dobro proučiti. Lani je namreč ta država ustvarila zunanjetrgovinski presežek, ki je znašal blizu 1000 milijard dolarjev, kar samo po sebi priča o tem, da zaostritev carin, uvedba sankcij in daljši seznami družb, ki ne smejo delovati na ameriškem trgu, niso pripomogli k uresničitvi ameriškega cilja. Skrb zbujajoče bi moralo biti, da so ZDA ta teden objavile ponovno zvišanje inflacije na 2,9 odstotka, kar so delno povzročile prav carine, ki jih morajo poravnati predvsem ameriški porabniki.