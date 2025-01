Azija se bo še dolgo spominjala Jimmyja Carterja

V nadaljevanju preberite:

Ko si je kitajski voditelj med bivanjem v Teksasu nadel kavbojski klobuk, je bil videti še manjši (visok je bil zgolj 157 centimetrov), pa vendar velik zaradi poguma, da z Američani vzpostavi odkrite, osebne in prijateljske odnose. Carter je odgovoril tako, da mu je s tem, ko mu je odprl Ameriko, pravzaprav odprl svet. Vse, kar se je dogajalo v letih in desetletjih po tem, je bilo pogojevano z »najpomembnejšimi dvostranskimi odnosi na svetu«, ki niso niti najmanj spominjali na čase, ko sta se mlad pomorski oficir in veliki poveljnik gledala prek puškinih cevi.