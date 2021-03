Bilance prikrojili za dve milijardi evrov

V nadaljevanju preberite: Nemška Greensill Bank je del avstralsko-britanske finančne skupine Greensill, ki jo je ustanovil Lex Greensill, ukvarja pa se z odkupom terjatev podjetij v dobavnih verigah. Na primer od kmetov, ki dobavljajo izdelke velikim trgovcem, odkupi terjatve do teh trgovcev, kmetom pa za predčasno plačilo zaračuna provizijo. Kmetom in drugim dobaviteljem se takšno poslovanje izplača, saj dobijo izdelke plačane hitreje. A Greensill bi utegnil potoniti, kot kaže, zaradi sodelovanja z britanskim jeklarskim mogotcem Sanjeevom Gupto, ki je tesno povezan z ustanoviteljem banke. Bafin je namreč pri nadzoru bremenske podružnice ugotovil, da v banki ne morejo dokazati obstoja terjatev do finančnega sklada GFG Alliance Group, ki je v lasti Gupte.