Bitka za odmerke na pandemičnih okopih

V nadaljevanju preberite:

Ker se je odločila, da ne bo sodelovala pri naročilu opcijskega Pfizer-Biontechovega 100-milijonskega kontingenta, bo Slovenija do sredine leta prejela manj odmerkov tega cepiva. Iz tega svežnja bi bila upravičena do okoli 470.000 odmerkov. Nadaljnja naročila, ki so po količini višja, so razporejena čez celo leto. Naknadno je prejela potrditev dodatne ponudbe Pfizer-Biontecha (na podlagi dodatnega skupnega naročila evropske komisije) v obsegu, ki da presega prejšnji primanjkljaj pri njem.