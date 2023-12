Bivši albanski premier v domačem priporu

Albansko sodišče je danes za nekdanjega albanskega premierja Salija Berisho, proti kateremu tožilstvo vodi preiskavo zaradi suma korupcije, odredilo hišni pripor. Tožilstvo je to zahtevalo, ker se na dva tedna ni javljal policiji. Ne sme niti zapustiti države. Njegov odvetnik je napovedal pritožbo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodjo opozicijske Demokratske stranke Berisho je posebno državno tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu konec oktobra obtožilo korupcije v zvezi s privatizacijo državnega športnega kompleksa v korist svojega zeta Jamarberja Malltezija.

To naj bi sedaj 79-letni Berisha storil leta 2008, ko je bil še predsednik vlade. Zaradi tega primera je Malltezi od konca oktobra v hišnem priporu, obtožen pa je korupcije in pranja denarja. Berisha pa se je moral redno javljati policiji.

Parlament mu je na zahtevo tožilstva minuli teden odvzel imuniteto. Tožilstvo je to zahtevalo, ker je zavračal sodelovanje s preiskovalnimi organi.

Berisha obtožbe zavrača kot politične, za začetek preiskave proti njemu pa obtožuje albanskega premierja Edija Ramo, vodjo vladne Socialistične stranke.

Berisha je bil prvi demokratično izvoljeni albanski predsednik po padcu komunizma v 90. letih prejšnjega stoletja. Do leta 2013 je bil osem let tudi predsednik vlade.

Lani so mu prepovedali vstop v ZDA in Združeno kraljestvo zaradi vpletenosti v organizirani kriminal in korupcijo. Sam obtožbe v zvezi s tem zavrača.