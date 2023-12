NLB lažje v Albanijo kot na Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Zadnji dve leti sta opazno spremenili interese finančnih ustanov na Balkanu. Zaradi dviga obrestnih mer in spremenjenih pogojev financiranja se nekatere zahodne multinacionalne finančne ustanove osredotočajo na razvite finančne trge. To pa lahko izkoristijo regionalne banke za utrditev položaja. Razmere v posameznih državah regije se razlikujejo. Med bankami, ki želijo povečati moč v regiji, je tudi NLB. Lako velika in pomembna je NLB na Balkanu? Kdo se največje banke in kam se uvršča NLB. Kateri so največji in najpomembnejši bančni trgi? Kaj bi lahko bili naslednji cilji NLB in zakaj?