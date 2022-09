Blišč in beda politike zahodnih sankcij

V nadaljevanju preberite:

Kakor pričajo vsakdanji dogodki, so zahodni politiki trdno prepričani, da bodo sankcije proti Rusiji prinesle učinek. Najbrž ni dvoma, da povzročajo in še bodo povzročale veliko gospodarsko škodo, tako Rusom kot številnim od tistih, ki jih uvajajo, a o učinkovitosti takšnih ukrepov pri spreminjanju »nesprejemljivega« ravnanja tistih, ki so jim naložene sankcije, se porajajo dvomi.