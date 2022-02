Blizu Kalabrije rešili 600 migrantov

Blizu italijanskega otoka Kalabrija so ponoči med slabim vremenom rešili 573 migrantov, ki so bili na dveh prepolnih ribiških ladjah, je danes sporočila italijanska obalna straža. Rešili so jih na razburkanem morju, ko se je vreme poslabševalo. Našli so tudi truplo več dni mrtvega migranta.

Pri reševanju so sodelovali velika ladja in trije patruljni čolni. Operacija je potekala kakih 110 kilometrov od rta Spartivento na južnem koncu Kalabrije, so sporočili iz obalne straže.

Med migranti je bilo 59 mladoletnikov, večinoma brez spremstva. Rešene migrante bodo prepeljali v pristanišče Augusta na Siciliji, kje jih bodo izkrcali.

Zimsko vreme letos kljub nizkim temperaturam in razburkanemu morju ni odvrnilo migrantov od prečkanja Sredozemskega morja. Letos je po morju Evropo doseglo okoli 10.570 migrantov in beguncev, 1400 jih je skušalo priti po kopnem ali z letali, kažejo podatki Mednarodne organizacije za migracije. Pri tem je umrlo skoraj 230 migrantov.