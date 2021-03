Po blokadi Sueškega prekopa cene nafte nekoliko navzgor

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju povečale. Ker je v torek v Sueškem prekopu velikanska kontejnerska ladja zablokirala promet na tej ključni plovni poti med Evropo in Azijo, je zastoj povzročil negotovost na trgu nafte, piše nemška tiskovna agencija DPA.



Za 159-litrski sod severnomorske nafte brent, ki bo dobavljena maja, je treba trenutno odšteti 62,71 dolarja, kar je 76 centov več kot v četrtek. Teksaška nafta za dobavo maja se je podražila za 81 centov na 59,37 dolarja.



Na prehod prekopa, ki ga trenutno blokira nasedla tovorna ladja, ena največjih na svetu, po navedbah tujih medijev še vedno čaka več kot 150 ladij, med njimi so tudi tankerji. Njeno splavljanje bo lahko trajalo tudi nekaj tednov, alternativa prečkanju Sueškega prekopa pa je pot okrog afriške celine. Ta po navedbah tiskovne agencije Reuters ni problematična le zato, ker podaljša potovalni čas ladij, temveč bo tudi dražja, saj bodo ladje porabile več goriva.

