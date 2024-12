Bo Nemčija za jeklarje zahtevala carine?

V nadaljevanju preberite:

Pri kanclerju Olafu Scholzu so se danes zbrali predstavniki jeklarske industrije, da bi razpravljali o razmerah v panogi in morebitnih ukrepih države. Jeklarji so opozorili, da se soočajo z nelojalno konkurenco iz tujine in so pozdravili predlog kanclerja Olafa Scholza, da bi problematiko jeklarjeva obdelali na rabni Evopske unije. Kancler se je namreč zavzel za zaščito jeklarjev na evropskih ravni. Ali to pomeni, da bo pozval k uvedbi carin na ceneno jeklo, še ni znano.