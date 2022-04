Bodic ni manjkalo, rok, prekrižanih na prsih, tudi ne

V nadaljevanju preberite:

Televizijski dvoboj med Emmanuelom Macronom in Marine Le Pen, ki so ga na TF1 in France 2 prenašali v sredo zvečer, je bil še zadnja večja priložnost, da francoski volivci dobro prisluhnejo kandidatoma za Elizejsko palačo, si ju tudi ogledajo, predvsem njuno telesno govorico – in se odločijo, za koga bodo v nedeljo glasovali. Za naslednjih pet let.

Bodic med izzivalcema ni manjkalo, v primerjavi z debato leta 2017, ko sta prav tako sedela drug proti drugemu, je bilo manj predvsem retoričnih nerodnosti, po katerih si je bilo mogoče zapomniti nastop populistke; takrat je čisto pogorela, v njenih krogih so za fiasko okrivili hudo migreno. Tokrat je bila manj nerodna, ni izgubljeno brskala po zapiskih, vendar ni bila umirjena, prej v svojem slogu rahlo robata in mestoma z begavimi očmi. Med njenim govorjenjem, tudi očitnim napadanjem za Elizej, se je nasprotnik vedno znova kakor da globoko zamislil, morda z rokami, vzvišeno prekrižanimi na prsih, ali z držanjem za brado, vendarle je on že predsednik, in besedno udaril, ko je bilo treba kaj povedati jasno sebi v bran oziroma je bil na vrsti. Vsaj vtis je bil tak.