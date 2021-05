Boj proti domačim izdajalcem

V nadaljevanju preberite:

Konflikt med Ukrajino in njeno­ vzhodno sosedo ne poteka le v Donbasu, ki je pod nadzorom proruskih upornikov, ali na polotoku Krim, ki si ga je Rusija prisvojila. Uradni Kijev je zaostril spopad tudi proti domačim »izdajalcem«: zaradi obtožbe o veleizdaji ukrajinskemu poslovnežu, opozicijskemu politiku in osebnemu prijatelju ruskega predsednika Vladimirja Putina Viktorju Medvedčuku grozi do 15 let zapora.