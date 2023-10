Demokrati upajo na dovolj velik kaos med nasprotniki

V nadaljevanju preberite:

Floridski predstavnik Matt Gaetz­ je končno obračunal s predsednikom predstavniškega doma Kevinom McCarthyjem iz lastne stranke. Za nezaupnico kalifornijskemu republikancu je glasovalo 216 predstavnikov, 210 jih je bilo proti. Prvi odpoklic tretjega najvišjega politika v 234-letni zgodovini države napoveduje še večjo zaostritev že tako razdeljenih politike in prebivalstva.

Matt Gaetz, ki se na družbenem omrežju x opisuje kot ustvarjen za boj, je voditelja republikanske večine v spodnjem domu kongresa že januarja prisilil v petnajst krogov glasovanja in McCarthy je moral privoliti v to, da mu lahko po novem izglasuje nezaupnico en sam predstavnik. To se je tudi zgodilo po podaljšanju financiranja vlade za 45 dni, ki ga je republikanski prvak dosegel s pomočjo demokratskih glasov.