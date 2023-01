Bolj srčna zveza med EU in Natom

V nadaljevanju preberite:

Rusko spodkopavanje evropske in svetovne varnosti, rastoče strateško tekmovanje in vse bolj odločna Kitajska so nova geopolitična realnost, v kateri se je znašel Zahod. EU in Nato se v takšnih okoliščinah, vsaj deklarativno, še tesneje povezujeta in širita sodelovanje.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik evropskega sveta Charles Michel in generalni sekretar severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg v torek podpisali deklaracijo o sodelovanju EU z Natom. To je že tretji takšen dokument, podpisan v zadnjih sedmih letih.

Žgoča tema so dobave orožja. Francija, Nemčija in ZDA so se prejšnji teden odločile, da bodo v Ukrajino poslale oklepnike.Najtežje vprašanje je dobava glavnih bojnih tankov z Zahoda. To je bilo doslej tabu.