Brez Katarja v mojem baru

V nadaljevanju preberite:

Spremljanje tekem svetovnega nogometnega prvenstva v barih in na velikih platnih na trgih mest je običajen pojav v Nemčiji. A letos bo drugače. Ne le da bo prvenstvo potekalo pozimi in v predbožičnem času, manj bo tudi možnosti za oglede tekem na javnih prostorih. Zaradi poročil o množičnih kršitvah človekovih pravic v Katarju, kjer letos poteka prvenstvo in zaradi kar 15.000 smrti tujih delavcev, ki so gradili potrebno infrastrukturo, so se nekateri gostinci odločili bojkotirati prvenstvo.