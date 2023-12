Brez preboja v nočnih pogajanjih finančnih ministrov

V nadaljevanju preberite:

Finančnim ministrom Evropske unije v nočnih pogajanjih, ki so se začela z večerjo in trajala do tretje ure, ni uspelo doseči kompromisa o novih proračunskih pravilih. Po neuradnih informacijah je usklajenih 90 odstotkov stvari. Pogajanja se bodo nadaljevala. Cilj je, da bi se države uskladile do novega leta.

V končnici pogajanj so še odprte natančne številke. Od teh naj bi bilo odvisno, kako hitro in v kakšnem obsegu bodo države dosegle javnofinančne cilje, denimo letno znižale primanjkljaj za 0,5 odstotka BDP. Države so razdeljene na severne, jastrebske, ki si želijo več discipline, in južne, ki zagovarjajo več manevrskega prostora pri urejanju javnih financ. Slovenija je po drži na sredini, med obema taboroma.