Britanski parlament potrdil načrt premeščanja prosilcev za azil v Ruando

Britanski parlament je v sredo potrdil sporni načrt vlade o premeščanju prosilcev za azil v Ruando. Premier Rishi Sunak je s tem prestal pomemben preizkus podpore v lastni stranki, del katere se je zavzemal za še ostrejša določila migracijskega načrta. Uporniki so na koncu popustili in zakon je bil v spodnjem domu sprejet s 320 glasovi proti 276.

Zakon predstavlja odgovor vlade na odločitev vrhovnega sodišča, ki je lani ugotovilo, da prvotni predlog zakona o premeščanju prosilcev za azil v Ruando ni v skladu z mednarodnim pravom. Dvomljiva naj bi namreč bila njihova varnost v tej državi.

Glede na novo različico predloga bodo sodniki primorani obravnavati Ruando kot varno tretjo državo. Prošnje tistih, ki jih bodo tja poslali, bodo preučili v Ruandi, v primeru odobritve pa se ne bodo mogli vrniti v Veliko Britanijo, temveč bodo pravico lahko koristili v tej afriški državi.

Nekateri še za zaostritev zakonodaje

Več deset poslancev iz vrst vladajočih konservativcev si je v okviru priprave besedila prizadevalo za dopolnila, ki bi zakonodajo še zaostrila. Med drugim so želeli omejiti pravico migrantov do pritožbe na izgon in doseči možnost neupoštevanja mednarodnega prava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napetosti znotraj stranke so se dodatno zaostrile v torek, ko sta v znak podpore ostrejšim določilom odstopila dva podpredsednika. Podprl ju je tudi nekdanji premier Boris Johnson, ki sicer ni več poslanec in tako ni glasoval.

Sunak pritiskom ni popustil, med drugim tudi zato, ker bi s tem skoraj zagotovo izgubil podporo zmernejšega krila stranke, v katerem mnogi menijo, da je zakon že zdaj na meji sprejemljivega. Da bi pomiril nasprotnike, je med drugim naznanil imenovanje novih sodnikov, s pomočjo katerih bi dosegli hitrejšo obravnavo vseh primerov.

Z uspehom glasovanja se je premier izognil resni oslabitvi svoje avtoritete v obdobju, ko si pred bližajočimi se splošnimi volitvami konservativci prizadevajo okrepiti zaradi vse močnejših laburistov usihajočo podporo.

Zakon je sicer v sredo zvečer prestal zadnjo oviro v spodnjem domu parlamenta, še vedno pa potrebuje podporo v zgornjem domu, lordski zbornici. Tam vlada nima večine, njeni člani pa bodo najverjetneje predlagali vrsto dopolnil. Dodaten izziv pri sprejemanju bi lahko predstavljale pritožbe na sodišče, še piše AFP.

Sunak želi izpolniti obljubo

Sunak želi z zakonom izpolniti obljubo zmanjšanja števila prihodov migrantov v državo čez Rokavski preliv. Trdi, da je premeščanje v Ruando nujno, da bi odvrnili migrante od namere, da poskusijo v Veliko Britanijo vstopiti na nezakonit način. Odkar je Johnson aprila 2022 naznanil načrt, je London Kigaliju že plačal 240 milijonov funtov.