V zagovor tehnološkemu napredku

V nadaljevanju preberite:

Kriza, ki je zaradi vse večje konkurence kitajskih proizvajalcev zajela nemško avtomobilsko industrijo, se preliva tudi v Slovenijo. Pozivi k izboljšanju poslovnega okolja problema ne bodo rešili, saj ta izvira iz tehnološko pogojenih strukturnih sprememb. Rešitve se nahajajo v podjetjih in ne v vladnih sobanah, kjer lahko kvečjemu poskrbijo za stabilnost in predvidljivost davčnega, regulatornega in pravnega okolja.