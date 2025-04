Bruselj s težko finančno gorjačo nad Apple in Meto

Evropska komisija je v prelomni odločitvi kaznovala Apple in Meto z globo v višini 500 oziroma 200 milijonov evrov, ker naj bi kršila evropski akt o digitalnih trgih (DMA).

Apple je po ugotovitvah Bruslja kršil obveznost preprečevanja usmerjanja uporabnikov. Zaradi številnih omejitev razvijalci aplikacij niso mogli izkoristiti prednosti alternativnih distribucijskih kanalov zunaj Applove prodajalne (App Store). To bi moral Apple v skladu z DMA zagotoviti brezplačno.

Konkretno Apple ni, denimo, omogočil seznanjanja potrošnikov o cenejši naročnini na spletni strani razvijalca.

Zaradi tega potrošniki ne morejo v celoti izkoristiti alternativnih in cenejših ponudb, saj Apple razvijalcem aplikacij preprečuje, da bi potrošnike neposredno obveščali o njih.

Pretirane omejitve

Apple v postopku ni dokazal, da so omejitve objektivno potrebne in sorazmerne. Evropska komisija je odredila Applu, da odpravi tehnične in komercialne omejitve glede usmerjanja.

Meta je po ugotovitvah evropske komisije kršila obveznost, da potrošnikom omogoči izbiro storitve, ki uporablja manj njihovih osebnih podatkov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Meta je po ugotovitvah evropske komisije kršila obveznost, da potrošnikom omogoči izbiro storitve, ki uporablja manj njihovih osebnih podatkov. V skladu z DMA morajo največji digitalni akterji, tako imenovani vratarji, pridobiti soglasje uporabnikov za združevanje njihovih osebnih podatkov med storitvami. Uporabniki, ki ne dajo soglasja, morajo imeti dostop do manj personalizirane, a enakovredne alternative.

Meta je novembra 2023 uvedla oglaševalski model »privoli ali plačaj«, s katerim so uporabniki storitev Facebook in Instagram v EU lahko izbirali med privolitvijo v združevanje osebnih podatkov za prilagojeno oglaševanje ali plačilom mesečne naročnine za storitev brez oglasov.

Komisija je ugotovila, da takšen model krši DMA, saj uporabnikom ne zagotavlja prave izbire za uporabo storitve, ki uporablja manj njihovih osebnih podatkov, a je sicer enakovredna storitvi s prilagojenimi oglasi. Metin model uporabnikom tudi ni omogočal uveljavljanja pravice do svobodne privolitve v združevanje osebnih podatkov.

Meta je novembra, po številnih izmenjavah mnenj z Brusljem, predstavila drugo različico modela brezplačnih prilagojenih oglasov z novo možnostjo, ki domnevno uporablja manj osebnih podatkov za prikazovanje oglasov. Evropska komisija ga še preučuje.

60 dni časa imata Apple in Google, da se uskladita z odločitvijo evropske komisije

Apple in Meta imata 60 dni časa, da se uskladita z odločitvijo. V nasprotnem primeru jima grozijo dodatne dnevne globe.

»Omogočanje svobodnega poslovanja in izbire za potrošnike je bistvo pravil, določenih v DMA. To vključuje zagotavljanje, da imajo državljani popoln nadzor nad tem, kdaj in kako se njihovi podatki uporabljajo na spletu, podjetja pa lahko svobodno komunicirajo s svojimi strankami.

V danes sprejetih odločitvah je bilo ugotovljeno, da sta Apple in Meta svojim uporabnikom odvzela to svobodno izbiro in da morata spremeniti svoje ravnanje. Dolžni smo zaščititi pravice državljanov in inovativnih podjetij v Evropi,« je dejala izvršna podpredsednica evropske komisije za tehnološko suverenost Henna Virkunnen.

Bruselj: Ni povezave s Trumpovimi carinami

Odločitev je kočljiva v kontekstu trgovinske vojne in carinskih odločitev Donalda Trumpa. V Washingtonu so večkrat očitali EU, da deluje proti ameriškim podjetjem z necarinskimi ovirami, kot je regulacija na področju digitalne industrije. V evropski komisiji zatrjujejo, da postopek v okviru izvajanja DMA ni povezan z vprašanjem carin.

Cilj DMA, ki je bil sprejet in uveljavljen v prejšnjem mandatu, naj bi bil zagotoviti varovanje konkurence na digitalnem področju. Maksimalna zagrožena kazen za podjetja znaša deset odstotkov njihovega letnega prometa.