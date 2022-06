Bruseljska hiša s priprtimi vrati

V nadaljevanju preberite:

Ko se bodo voditelji evropskih držav prihodnji teden zbrali na rednem junijskem vrhu, bodo predvidoma imeli na dnevnem redu odločitev o prošnji Ukrajine, Gruzije in Moldavije za članstvo. Prvi korak bo, predvidoma konec tega tedna, naredila evropska komisija, ko bo objavila mnenje o prošnjah. Četudi bi voditelji na vrhu prihodnji teden potrdili kandidatski status Ukrajine, bi lahko bila odločitev le simbolična. Turčija je uradno kandidatka od leta 1999, pristopna pogajanja je začela šest let pozneje. Za balkanske in vzhodne države je v takšnih okoliščinah verjetnejše od pristopa v predvidljivem času postopno vključevanje v programe EU, denimo na področju prometa, energetike, obrambe, znanosti in mladih.