Burmanska Tatamadav: vzrok težav in del rešitve

Predsedniki države in predsedniki vlade Aseana (zveza držav jugovzhodne Azije) so se odrekli načelu nevmešavanja v notranje zadeve posameznih članic zveze, ko so Burmi poslali zahtevo, naj »takoj ustavi nasilje« in vzpostavi »konstruktiven dialog«, ki bi pripeljal do mirne rešitve v dobro ljudstva.