Čakajoč mir na Kosovu, bi nekoč rad živel od vina in kmečkega turizma

Velika Hoča je vas na Kosovu, v kateri živi okoli 700 ljudi. Vas v občini Orahovac je ena izmed srbskih enklav, ki so obdane z albanskimi vasmi in ločene od večinsko srbskega severa Kosova. Tam smo se pogovarjali z na Kosovu in v Srbiji dobro znanim uporniškim vinarjem Srđanom Petrovićem.

Čeprav podobe vasi in naselij na Kosovu ne dajejo preveč razloga za optimizem, je Petrović v svoji mali Veliki Hoči optimist in verjame, da je kljub vsem težavam in ločenosti od preostalih rojakov na Kosovu prihodnost lahko lepa za vse, ki se potrudijo in ostanejo doma. Čeprav ga zaznamuje uporniška zgodba, ta nekoliko spominja na pesem Iztoka Mlakarja o kmetu Karlu Špacapanu, ki ni želel dati svojega terana oblastem, se o politiki nerad pogovarja. Bolj ga zanima, kako bo iz svoje vasi ustvaril okolje, v katerem bo vredno ostati in delati še naprej.