Canterburyjski nadškof Welby vedel za sadistične zlorabe, a jih ni prijavil

Justin Welby, ki se je leta 2013 povzpel do funkcije canterburyjskega nadškofa, je po tistem, ko je izšlo poročilo o zlorabi otrok v Anglikanski cerkvi, napovedal odstop.

Kot poroča BBC, se je namreč izkazalo, da 68-letni Welby ni ukrepal glede poročila o »gnusnih« zlorabah fantov in mladih moških, ki jih je zakrivil John Smyth, ugleden britanski odvetnik, pa tudi laični pridigar, torej član kongregacije, ki pridiga, a ni posvečen. Welby je za Smythove zlorabe vedel več kot desetletje, a jih ni prijavil policiji ...

Ob odstopu je Welby izjavil: »Potem ko sem prosil za milostno dovoljenje njegovega veličanstva kralja, sem se odločil odstopiti kot nadškof Canterburyja.«

Cerkev je odpovedala

Dodal je, da je »jasno, da moram prevzeti osebno in institucionalno odgovornost« za svojo vlogo pri (ne)odzivu na zlorabo v upanju, da njegova odločitev kaže, »kako resno Anglikanska cerkev razume potrebo po spremembi in globoko zavezanost ustvarjanju varnejše Cerkve«. Welby je javnosti še zaupal, da sočustvuje z vsemi žrtvami in preživelimi zlorab, vse od objave poročila o Smythovem početju pa da je čutil »globok občutek sramu zaradi zgodovinskih neuspehov Anglikanske cerkve pri varovanju«.

Potem ko se je izkazalo, da ni ukrepal glede poročil o Smythovih zlorabah več kot sto fantov in mladih moških, se je Welby soočal z vse večjimi pritiski po odstopu.

BBC še omenja poročilo Keitha Makina, ki opisuje Smythov »jasni spolno motiviran, sadistični režim« pretepanja v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. To so bili fantje, ki so obiskovali krščanske tabore in predavanja v vodilnih javnih šolah, vključno z Winchester Collegeem. Smyth jih je od tam vodil na svoj dom in jih v vrtni lopi pretepal s palico.

Nekatere žrtve so utrpele tako hude posledice, da so bile zaradi krvavitev primorane nositi plenice za odrasle.

Smyth pa je tačas potoval po Zimbabveju in Južni Afriki, kjer je menda z zlorabami nadaljeval ...

Poročilo ga ni dohitelo; umrl je leta 2018.