Partijski mediji proslavljajo propad tovarne laži

V nadaljevanju preberite:

Z nenavadno dolgim uvodnikom, ki so ga objavili v začetku tedna, je kitajsko partijsko glasilo Global Times z odobravanjem sprejelo usodno zmanjšanje proračuna za radijski postaji Voice of America (VoA) in Radio Free Asia (RFA), ki sta tuje poslušalstvo desetletja obveščali o razmerah na Kitajskem, hkrati sta kitajskim poslušalcem odpirali oči s poročili v kitajskem jeziku, v katerih so bile zajete številne teme, ki so bile v državnih medijih cenzurirane.