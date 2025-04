Trgovinsko partnerstvo s Kitajsko je varnejše

V nadaljevanju preberite:

Kitajske vojaške vaje so poleg tega odgovor na obisk ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha v Indopacifiku, kjer se je mudil prejšnji teden. Hegseth je obiskal Japonsko, a se je izognil Južni Koreji. Namesto tega se je ustavil v Manili, kar je vodstvo v Pekingu razumelo kot jasno znamenje, da bi ZDA Filipine lahko poskusile potisniti v spopad s Kitajsko in sprožiti posredniško vojno, delno podobno tisti v Ukrajini. Azijska sila daje na vse to isti odgovor: »Ne želimo se vojskovati, a če bo treba, bomo pripravljeni na vojno.«