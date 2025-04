Kitajska ni ostala dolžna: dodatne 34-odstotne carine za blago iz ZDA

Kitajska vlada se je odzvala na carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump napovedal za blago, uvoženo iz Kitajske, poroča New York Times (NYT). Kot je sporočila, bodo kot protiukrep uvedli dodatne 34-odstotne carine na blago, ki ga bodo kupili v ZDA. Ameriška vlada je v sredo napovedala, da bo na kitajsko blago uvedla 20-odstotne carine na že obstoječe 34-odstotne.

»Praksa ZDA ni v skladu z mednarodnimi trgovinskimi pravili in resno ogroža legitimne pravice in interese Kitajske ter je tipična enostranska praksa ustrahovanja,« je sporočilo kitajsko ministrstvo za finance. Njihove carine naj bi začele veljati prihodnji četrtek, 12 ur po uveljavitvi ameriških carin.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je sporočilo še, da je na seznam »nezanesljivih subjektov« dodalo enajst ameriških podjetij in jim prepovedalo poslovanje na Kitajskem ali s kitajskimi podjetji. Ministrstvo je uvedlo tudi stroge omejitve za izvoz nekaterih redkih zemeljskih elementov, ki se kopljejo skoraj izključno na njihovem ozemlju in se uporabljajo v vseh vrstah izdelkov, od električnih avtomobilov do pametnih bomb.

Trgovinska vojna še povečuje razkorak med ZDA in Kitajsko. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Tu se trgovinska vojna še ne konča. Kitajsko ministrstvo za trgovino je med drugim naznanilo začetek dveh preiskav ameriškega izvoza medicinske opreme, ene od redkih proizvodnih kategorij, v katerih so Združene države še vedno mednarodno konkurenčne, piše NYT. Kitajska generalna carinska uprava pa je sporočila, da bo ustavila uvoz piščancev nekaterih največjih ameriških izvoznikov kmetijskega blaga.

Ukrepi, ki so jih v nekaj minutah objavili trije različni kitajski vladni organi, so pokazali, še piše NYT, da Kitajska ne namerava popustiti v vojni, ki jo je v sredo začel Trump.

Nove kitajske carine se po poročanju ameriškega časnika sicer nanašajo na manj blaga kot ameriške, saj Kitajska ZDA proda veliko več kot kupi. Kitajska je lani uvozila ameriške polprevodnike, fosilna goriva, kmetijske proizvode in druge izdelke v vrednosti 147,8 milijarde dolarjev, prodala pa je za 426,9 milijarde dolarjev pametnih telefonov, pohištva, igrač in številnih drugih izdelkov.

Toda medtem ko so bile s carinami predsednika ZDA izvzete nekatere velike kategorije uvoza, kot so polprevodniki in farmacevtski izdelki, kitajske carine nimajo nobenih izjem, še poroča časnik.

Kitajska se je že včeraj odzvala na ameriško naznanitev dodatnih carin: »V trgovinskih vojnah ni zmagovalcev in protekcionizem nima izhoda. Kitajska poziva ZDA, naj nemudoma odpravijo enostranske carine ter ustrezno in enakopravno rešujejo razlike s svojimi trgovinskimi partnerji prek dialoga.«