Cepivo na svilni poti

Ko se je pred nekaj leti pojavilo gibanje nasprotnikov cepljenja, je bilo to na Kitajskem drugačno od tistega v drugih državah. Ljudje na Zahodu so posumili, da obstajajo vrzeli v znanosti, zaradi katerih se pojavljajo neželeni stranski učinki, ali pa so imeli določene dvome o kapitalizmu, ki ima v svojem omrežju javno zdravje, Kitajci preprosto niso zaupali svojim proizvajalcem cepiv. Ko se pred osmimi leti številni niso hoteli cepiti proti hepatitisu B, je bilo to izključno zaradi tega, ker so smrt 17 otrok povezali s cepivom, ki ga je izdelala družba Kangtai Biological Products iz Shenzhena, proti kateri je bila uvedena preiskava. Tudi ko je leto dni pozneje ta družba dobila odobritev za nadaljevanje proizvodnje, je med ljudmi še vedno vladal dvom. V posameznih pokrajinah se je odziv na cepljenje proti hepatitisu B zmanjšal za 30 odstotkov.