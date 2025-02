Čezatlantski most je vse bolj majav

V nadaljevanju preberite:

V manj kot štirih tednih od začetka delovanja nove ameriške administracije so čezatlantski odnosi vse bolj napeti in zapleteni. Donald Trump bi vojno v Ukrajini najraje hitro končal, toda prihodnja bremena, kot sta kritje varnostnih jamstev z vojaškimi enotami in financiranje obnove, bi naložil Evropejcem.

Putinovo zmagoslavje bi lahko bilo še slajše, ker Trump in njegovi sporočajo, da se niso pripravljeni »žrtvovati za Evropo«. Še več, njegov podpredsednik J. D. Vance je na varnostni konferenci v Münchnu bril norce iz evropske demokracije. Tudi politiki, ki se vidijo kot dobri prijatelji ZDA, so se zgražali nad Vanceovimi litanijami.