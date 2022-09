Čezatlantsko trgovinsko trenje z električnimi avtomobili

V nadaljevanju preberite:

Logika Kupuj ameriško (Buy American), ki tradicionalno vznemirja Evropo, ni tuja niti Bidnovi administraciji. V evropski komisiji so poleti z globoko zaskrbljenostjo spremljali sprejemanje ameriške zakonodaje za znižanje inflacije, ki med drugim predvideva posebne davčne olajšave za nakupe električnih vozil. A le za avtomobile, narejene v severnoameriških tovarnah in z baterijami z velikim deležem »domačih« kovin.

Ker je ukrep diskriminatoren do proizvajalcev, ki niso iz ZDA, po prepričanju evropske komisije krši pravila Svetovne trgovinske organizacija (WTO). V Bruslju seveda poudarjajo, da so subvencije nujne za spodbujanje širjenja električnih vozil in posledično manjše izpuste, a ukrepi da bi morali biti pošteni.